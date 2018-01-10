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«Ак Барс» на выезде уверенно победил рижское «Динамо»

Хоккей

«Ак Барс» уверенно победил рижское «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 4
1:2, 0:0, 0:2
Ак Барс
Казань
1:0 – Столлери (Макмиллан, Салмела) – 08:45 (5x4), 1:1 – Ткачёв (Азеведу, Секач) – 17:03 (5x5), 1:2 – Ландер (Галиев, Марков) – 18:33 (5x5), 1:3 – Азеведу (Зарипов, Марков) – 53:52 (5x4), 1:4 – Охтамаа (Клинкхаммер, Свитов) – 57:30 (5x5)

Рижское «Динамо» открыло счёт в матче на девятой минуте первого периода усилиями защитника Карла Столлери. Однако в дальнейшем вписать свою фамилию в протокол матча удавалось только гостям. Владимир Ткачёв и Антон Ландер ещё в первом периоде матча забросили по шайбе. А Джастин Азеведу и Атте Охтамаа закрепили успех казанцев в конце третьего периода.

Хоккеисты «Ак Барса» перебросали соперников со счётом 39-23.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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