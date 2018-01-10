«Ак Барс» на выезде уверенно победил рижское «Динамо»

«Ак Барс» уверенно победил рижское «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Рижское «Динамо» открыло счёт в матче на девятой минуте первого периода усилиями защитника Карла Столлери. Однако в дальнейшем вписать свою фамилию в протокол матча удавалось только гостям. Владимир Ткачёв и Антон Ландер ещё в первом периоде матча забросили по шайбе. А Джастин Азеведу и Атте Охтамаа закрепили успех казанцев в конце третьего периода.

Хоккеисты «Ак Барса» перебросали соперников со счётом 39-23.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на сайте КХЛ.