Епанчинцев: удержаться в плей-офф — самое трудное, потенциал у «Спартака» есть

Главный тренер “Спартака” Вадим Епанчинцев прокомментировал исход домашней встречи с ХК “Сочи”, в которой красно-белые уступили в овертайме со счётом 2:3.

“Честно говоря, это не лучший наш матч в домашней серии. Три броска за первый период — очень мало. Не было движения и свежести. Четвёртая игра подряд с хорошим соперником. Соперник сегодня был принципиальным, мы к нему готовились. К сожалению, не все игроки сегодня были достойны такой игры. Травмированные не смогли помочь, их не хватает. Тем не менее мы повели в счёте, и в третьем периоде контролировали игру и не дали сопернику создать опасных моментов. Но пропустили гол с броска в ближний угол. Ничего страшного, мы получили очко в копилочку, нам оно тоже очень важно. У нас будет время отдохнуть, готовимся дальше. Удержаться в плей-офф — самый трудный шаг. Надеюсь, потенциал у команды есть. Травмированные игроки выйдут, так что будем бороться до последнего. У нас две игры с московским “Динамо” и матч с Череповцом — все эти матчи принципиальны.

На данный момент приняли решение, что первые два вратаря у нас — Беспалов и Трушков, а Свенссон будем третьим. У нас были возможности для усиления, но, к сожалению, сорвались.

Как судьи помогали нам в прошлых матчах? Не были засчитаны чистые голы. Судейские ошибки не обсуждаю. Для этого есть судейская комиссия”, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.