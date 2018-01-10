Скудра — о первой победе за 7 игр: наверное, губернатору надо почаще приходить

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (4:2).

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«Нервный матч получился. Понятно, что мы тут не выигрывали – у нас идёт серия поражений, и это, конечно, чувствовалось. Первый период нам пришлось провести в меньшинстве. Но и Ванька Лисутин, и ребята сыграли очень грамотно и самоотверженно. Нам удалось выстоять и, скажем так, остаться в игре. Ну надо было выцарапать этот матч сегодня. Многое не получалось. Конечно, у нас была серия поражений при хорошей игре с «Сочи» и «Салаватом Юлаевым».

Присутствие Глеба Никитина (и.о. губернатора Нижегородской области. — Прим. «Чемпионата) на трибунах? Насколько знаю, он в первый раз пришёл на хоккей. Здорово, что смогли выиграть. Это, конечно, положительный момент для нас. Но должен сказать другое: помогла поддержка, которая была у нас в эти новогодние выходные, — с «Ак Барсом», «Сочи», «Салаватом Юлаевым» и сегодня. Очень жалко, что смогли порадовать болельщиков только одной победой. Надеюсь, публика оценила наши матчи с «Сочи» и «Салаватом Юлаевым». С Казанью мы вообще не играли просто – там не о чем разговаривать. Не смогли набрать нужное количество очков, тем не менее огромное спасибо болельщикам, потому что четвёртый матч подряд у нас полные трибуны и сумасшедшая поддержка. Рады, что с приходом губернатора мы прервали серию неудач. Наверное, надо почаще ему приходить. В раздевалке губернатор поблагодарил команду за то, что боролись, сражались. Он сказал, что заражается хоккеем. Здорово, что он с детьми был», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.