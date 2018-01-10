Желдаков: последний раз забивал победный гол, наверное, только в Канаде

Защитник Григорий Желдаков прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (4:2). Хоккеист стал автором победной шайбы, которая стала для него первым победным голом за карьеру в КХЛ. Защитник провёл 282 игры в лиге.

«Очень важная победа. Ребята – молодцы. Неудачная серия длилась шесть матчей – надо было переломить. Сейчас будет небольшая пауза, а затем две очень важные игры с «Северсталью». Надо будет их забирать, и всё. Последний раз забивал победный гол, наверное, только в Канаде», — передаёт слова Желдакова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.