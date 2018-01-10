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Защитник «Адмирала» Мнацян дисквалифицирован на один матч

Хоккей

Защитник «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт КХЛ. Хоккеист был удалён до конца встречи с «Югрой» за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Защитник пропустит игру с «Барысом».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Адмирала» Самвела Мнацяна наказание по Правилу 530 б (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.4. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео нарушения можно посмотреть на сайте КХЛ.

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