Стали известны сроки восстановления защитника «Торонто» Зайцева

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев вернётся в строй после травмы нижней части тела через две-три недели, сообщил эксперт Даррен Дрегер.

Российский защитник получил травму в ходе матче регулярного сезона НХЛ с «Детройт Ред Уингз», неудачно заблокировав бросок по воротам «Торонто».

Зайцев проводит второй сезон в НХЛ. В 34 матчах сезона он набрал 10 (4+6) очков и 12 минут штрафа при показателе полезности «+8». С 94 заблокированными бросками Зайцев идёт на втором месте в НХЛ. Также в его активе 64 силовых приёма.

Видео момента получения травмы Зайцевым можно посмотреть в «Твиттере».