Дрегер: чемпион МЧМ-2018 Макар отказался от вызова в сборную Канады на Олимпиаду

Ведущий эксперт канала TSN Даррен Дрегер сообщил об отказе защитника Кейла Макара от вызова в сборную Канады на Олимпийские игры 2018 года.

«Источники говорят, что федерация хоккея Канады предложила Макару сыграть за сборную на Олимпиаде, но он с уважением отказался», — пишет Дрегер в своём «твиттере».

Кейл Макар является чемпионом мира среди молодёжных команд 2018 года. В семи матчах на турнире он набрал 8 (3+5) очков за результативность, став одной из главных звёзд турнира.

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