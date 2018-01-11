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«Торонто» проиграл «Оттаве» в домашней встрече

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:4.

Гости из Оттавы добились преимущества в две шайбы к началу второго периода, однако за две минуты перед вторым перерывом хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Андреаса Боргмана и Джеймса ван Римсдайка. К середине третьего периода соперники обменялись голами, а решающим стал точный бросок в исполнении Тома Пайята за три минуты до финальной сирены.

Это поражение стало для «Торонто» вторым кряду. Видео решающего гола Пайята можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 4
0:1, 1:1, 2:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Шабо (Дзингел) – 11:26 (5x5), 0:2 – Хоффман (Дюшейн) – 21:52 (5x5), 1:2 – Боргман (Бозак, Комаров) – 38:10 (5x5), 2:2 – ван Римсдайк (Бозак, Марнер) – 40:54 (5x5), 2:3 – Дюмон (Хлапик, Барроуз) – 42:15 (5x5), 3:3 – Райлли (Нюландер, Хэйнси) – 52:28 (5x5), 3:4 – Пайят (Дюшейн, Смит) – 56:54 (5x5)
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