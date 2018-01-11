«Торонто» проиграл «Оттаве» в домашней встрече

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:4.



Гости из Оттавы добились преимущества в две шайбы к началу второго периода, однако за две минуты перед вторым перерывом хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Андреаса Боргмана и Джеймса ван Римсдайка. К середине третьего периода соперники обменялись голами, а решающим стал точный бросок в исполнении Тома Пайята за три минуты до финальной сирены.

Это поражение стало для «Торонто» вторым кряду. Видео решающего гола Пайята можно посмотреть в официальном "твиттере" НХЛ.