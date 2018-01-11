«Чикаго» и «Аризона» совершили обмен с участием 4 игроков, Паник — в «Койотс»

«Чикаго Блэкхоукс» и «Аризона Койотс» совершили обмен, в результате которого нападающий Рихард Паник и защитник Лоран Дофин стали игроками «койотов», а в обратном направлении проследовали защитник Адам Кленденинг и нападающий Энтони Дюклер, информирует официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 22-летний Дюклер принял участие в 33 матчах «Аризоны», в которых забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Паник, подписавший двухлетний контракт с «ястребами» в мае 2017 года, забросил шесть шайб и отдал 10 голевых передач в 37 матчах этого сезона.

Кленденинг сыграл пять матчей в этом году в НХЛ за «койотов», в которых записал на свой счёт две результативные передачи.

Дофин уже играл за «Аризону» в прошлом сезоне, а в этом году не провёл ни одного матча за «Чикаго».