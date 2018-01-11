Голкипер «Оттавы» Андерсон стал 3-м в истории НХЛ по играм с 40 и более сейвов

«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:4. Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 45 бросков по воротам.

Эта игра стала 54-й в карьере американского вратаря, в которой он сумел отразить более 40 бросков за матч. По этому показателю Андерсон вышел на третье место в истории лиги. На первом месте находится голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго (71), второе место занимает Гамп Ворсли (64). В пятёрку также входят Кёртис Джозеф и Келли Хруди.

В этой игре Андерсон также одержал 250-ю победу в НХЛ.