Самолёты с участниками Матча звёзд КХЛ прилетят в Астану, есть запасные варианты

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал сложные метеоусловия в Астане, которая должна принять Матч звёзд КХЛ.



«Мы получили подтверждение, что погода успокаивается. Самолёты прилетают в аэропорт города Астана. Большая часть участников Матча звёзд КХЛ прилетит чартером, который поставлен на завтра. Точечные опоздания могут быть у людей из других регионов, кто добирается отдельно, но в целом проблем не должно быть. На крайний случай и форс-мажор авиакомпании готовят варианты с запасными аэродромами. Караганда либо Кокшетау, всё будет зависеть от погодных условий. Прогноз обнадёживает. Ураганный снег заканчивается, будет хороший крещенский мороз. Но, повторюсь, запасные варианты проработаны», — передаёт слова Шопобаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

КХЛ выступила с заявлением по поводу резкого ухудшения погоды в Астане