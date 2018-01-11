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Морозов: результат сборной на МЧМ расстроил, МХЛ предоставила все условия

Хоккей

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов прокомментировал вылет молодёжной сборной России в четвертьфинале МЧМ-2018.

«Подвели итоги МЧМ-2018, результат нас расстроил. Хотим видеть нашу страну в медалях, с золотом. Со стороны МХЛ предоставлены все условия. У каждой команды своя стратегия. Кто-то наигрывает молодёжь в МХЛ, кто-то в Высшей лиге, кто-то в КХЛ. Есть ребята, которые играют в КХЛ, но у них нет опыта игры в большинстве, поэтому такой отрицательный результат. Каждый клуб должен работать, принята стратегия на семь лет. Следим и делаем всё возможное, чтобы ребята росли. Есть вопросы к клубам и тренерам», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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