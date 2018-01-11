«Лада» приняла участие в акции для поддержки людей с синдромом Дауна

Хоккейный клуб «Лада» присоединился к акции «Хоккей во благо», которая служит для поддержки людей с синдромом Дауна. 10 января 2018 года ХК «Лада» пригласил на тренировку хоккеистов перед матчем с ЦСКА 10-летнюю девочку Ладу. Она учится в обычной школе и болеет за «Ладу».



Девочка подготовила для игроков, тренеров и сотрудников клуба подарки – календари на 2018 год с рисунками детей, которым помогает фонд «Синдром любви». Но прежде, чем вручить их, сказала несколько тёплых слов в адрес команды.



«Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы вы обходились без травм, чаще выигрывали и, главное, чтобы «Лада» продолжала играть в КХЛ», — сказала девочка.

Фото: ХК «Лада»