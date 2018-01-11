«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.



В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрём и Александр Шаров. У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

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