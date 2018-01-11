Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Гандбол. Словакия — Россия. LIVE
все матчи

«Сибирь» забила 3 гола за 4 минуты, вырвав победу у «Авангарда»

Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене взяла верх над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Владимира Юризинова-младшего выиграла шесть из семи последних матчей.

В составе хозяев заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андрей Ермаков, Николай Демидов, Александер Бергстрём и Александр Шаров. У «Авангарда» голами отметились Илья Михеев и Антон Ковалёв.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 2
1:1, 0:1, 3:0
Авангард
Омская область
0:1 – Михеев – 14:21 (5x5), 1:1 – Ермаков (Закриссон, Энлунд) – 14:50 (5x5), 1:2 – Ковалёв (Самохвалов) – 33:19 (5x5), 2:2 – Демидов (Алексеев, Энлунд) – 53:07 (5x5), 3:2 – Бергстрём (Энлунд, Закриссон) – 55:19 (5x4), 4:2 – Шаров (Санников, Демидов) – 57:10 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Сплочение по-омски: «слить» тренера, отметить и избить одноклубника
Удар в лицо получила даже жена избитого хоккеиста.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент