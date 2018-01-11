Форвард «Сибири» Бергстрём продлил результативную серию до 14 матчей

Нападающий новосибирской «Сибири» Александер Бергстрём сумел отметиться заброшенной шайбой в матче с омским «Авангардом» (4:2). Таким образом, шведский форвард продлил свою результативную серию до 14 встреч. В ходе этого отрезка времени он набрал 18 (11+7) очков.
Чтобы побить рекорд Александра Радулова, Бергстрёму нужно набрать очки ещё в трёх играх.
Посмотреть видео с заброшенной шайбой Бергстрёма можно на официальном сайте КХЛ.
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