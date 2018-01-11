Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Гандбол. Словакия — Россия. LIVE
все матчи

Стали известны имена 4 молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ

Хоккей

После окончания Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги, который завершился победой сборной Запада над командой Востока со счётом 7:3, стали известны имена четырёх молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ.

Нападающие Николай Коваленко («Локо»), Герман Волошин («Амурские Тигры»), Игорь Гераськин («Алмаз») и Егор Коробкин («Стальные Лисы») сумеют принять участие в главном мастер-шоу Недели звёзд хоккея в Астане и Матче звёзд КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Сборная Запада уверенно обыграла Восток на Кубке Вызова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент