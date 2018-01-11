Стали известны имена 4 молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ

После окончания Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги, который завершился победой сборной Запада над командой Востока со счётом 7:3, стали известны имена четырёх молодых игроков, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ.



Нападающие Николай Коваленко («Локо»), Герман Волошин («Амурские Тигры»), Игорь Гераськин («Алмаз») и Егор Коробкин («Стальные Лисы») сумеют принять участие в главном мастер-шоу Недели звёзд хоккея в Астане и Матче звёзд КХЛ.



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Сборная Запада уверенно обыграла Восток на Кубке Вызова