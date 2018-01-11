Мезенцева: от 1-й победы над Канадой в истории получили сумасшедший адреналин

Нападающая молодёжной сборной России Алёна Мезенцева рассказала о самых ярких эмоциях от проходящего МЧМ.



«Какая игра была самой сложной? Наверное, со шведками. Матч был напряжённым и очень важным. Победа в нём давала возможность напрямую выйти в полуфинал и получить два дня отдыха. Но мы сразу же пропустили две шайбы в первом периоде и не смогли переломить ход встречи в свою пользу. Может, стоило тогда вляпаться в это, получить, чтобы на все последующие встречи выходить уже более мотивированными.



Больше всего впечатлений пока оставила игра с Канадой. Это был первый матч на турнире, мы его выиграли, получили сумасшедшие эмоции и адреналин. Всё-таки это первая в истории победа нашей сборной над североамериканской командой», — цитирует Мезенцеву официальный сайт ФХР.

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