Генменеджер «Вашингтона» рассказал о планах клуба на дедлайн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о трансферных планах команды.



«Планы на дедлайн? Меня устраивает наша атака. Я хотел, чтобы линия обороны была стабильнее. Но мне понятно: если пригласить ветерана, то Джус и Боуи будут играть меньше. А здесь надо соблюдать баланс: молодым ребятам нужно расти, а команде — побеждать. Тут нельзя ошибиться.



Работа Тротца? Он отлично сработал. Наше положение было шатким в начале сезона, и очень нелегко было справиться с этим. Это касается прежде всего психологии игроков. Но он помог им прийти в себя, они собрались, поверили в свои возможности. Это дорогого стоит, и его заслуга в этом велика. Ему помогали его помощники и сами ребята», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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