Стал известен состав мужской сборной Канады на ОИ-2018

Стал известен состав мужской хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры — 2018, информирует канадская федерация хоккея.



Стоит отметить, что НХЛ не отпустила своих игроков на Игры в Корее. Канадская сборная выиграла две последние Олимпиады.



Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс («Кёльн», DEL), Кевин Пулен («Медвешчак», EBEL).



Защитники: Стефан Эллиот т («ХВ-71», SHL), Чарльз Дженовей («Лада», КХЛ), Коди Голубефф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Ли («Металлург» Мг, КХЛ), Максим Норо («Бёрн», NLA), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столери («Динамо» Р, КХЛ).



Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», SHL), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Бёрн», NLA), Куинтон Хауден («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Келли («Бельвиль», AHL), Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», NLA), Эрик О`Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Бёрн», NLA), Дерек Рой («Линчёпинг», SHL), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», AHL), Войтек Вольски («Металлург» Мг, КХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ).



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