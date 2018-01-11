В канадскую сборную на ОИ-2018 попали 13 игроков КХЛ

В состав сборной Канады, которая отправится на Олимпийские игры-2018, вошли 13 игроков Континентальной хоккейной лиги.



Вратарь: Бен Скривенс («Салават Юлаев»). Защитники: Чарльз Дженовей («Лада»), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн), Крис Ли («Металлург» Мг), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столери («Динамо» Р). Нападающие: Жильбер Брюле («Куньлунь»), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Роб Клинкхаммер («Ак Барс), Брэндон Козун («Локомотив»), Эрик О`Делл («Сочи»), Войтек Вольски («Металлург» Мг), Линден Вей («Барыс»).



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Стал известен состав мужской сборной Канады на ОИ-2018