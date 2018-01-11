ЦСКА взял верх над «Ладой», продлив победную серию до восьми матчей

В Москве местный ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой», матч закончился со счётом 3:0. Московские «армейцы» выиграли восьмую встречу подряд.



В составе команды Игоря Никитина заброшенными шайбами отметились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 22 броска по своим воротам.



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