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ЦСКА взял верх над «Ладой», продлив победную серию до восьми матчей

Хоккей

В Москве местный ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой», матч закончился со счётом 3:0. Московские «армейцы» выиграли восьмую встречу подряд.

В составе команды Игоря Никитина заброшенными шайбами отметились Иван Телегин, Роман Любимов и Максим Шалунов. «Сухой» матч оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, отразивший 22 броска по своим воротам.

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Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0
0:0, 2:0, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Телегин (Андронов) – 21:40 (5x5), 2:0 – Любимов (Шалунов, Ожиганов) – 34:18 (5x5), 3:0 – Шалунов (Пашнин, Капризов) – 46:02 (5x5)
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