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Гол Херсли и «сухарь» Шестёркина помогли СКА обыграть «Локомотив»

Хоккей

В Санкт-Петербурге местный СКА оказался сильнее ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 1:0. Команда Олега Знарка одержала четвёртую победу подряд.

Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Херсли (Гусев, Шипачёв) – 31:52 (5x4)

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги…

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