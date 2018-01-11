Гол Херсли и «сухарь» Шестёркина помогли СКА обыграть «Локомотив»

В Санкт-Петербурге местный СКА оказался сильнее ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 1:0. Команда Олега Знарка одержала четвёртую победу подряд.
Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.
Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги…
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
9 игроков КХЛ, которые наверняка сменят клуб после сезона
Кто-то пойдёт на повышение, а кто-то может вообще не найти работу в КХЛ.