Гол Херсли и «сухарь» Шестёркина помогли СКА обыграть «Локомотив»

В Санкт-Петербурге местный СКА оказался сильнее ярославского «Локомотива», встреча завершилась со счётом 1:0. Команда Олега Знарка одержала четвёртую победу подряд.



Единственную шайбу записал на свой счёт защитник Патрик Херсли. Вратарь «армейцев» Игорь Шестёркин оформил «сухарь», отразив 35 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги…

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