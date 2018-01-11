Калинин — о головном уборе Херсли: признали его лучшим игроком, у меня таких три

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Локомотив» — хороший клуб, было много борьбы. Мы хорошо сыграли как команда. Каждый выкладывался на 100%, старался выиграть единоборства. Потому и победили. Разницы нет — 6:1 или 1:0. Победа есть победа. По сравнению с матчем в Ярославе, соперник больше уделял внимания тактике, каждый старается выполнять тренерское задание. В этом и отличие. В раздевалке говорили, что матч был похож на плей-офф. Поэтому хорошо, что выиграли.



Головной убор Патрика Херсли? Сегодня его признали лучшим игроком в команде! У меня таких, кажется, три. Вообще, мы не устали, тренеры дают нам возможность восстановиться. Отдохнем, восстановимся — хорошо, что есть такая пауза. Не расстроился, что не попал на Матч звёзд. Лучше отдохнуть. Мастер-шоу — не мой конёк», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Фото: «Чемпионат»