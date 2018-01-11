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Квартальнов: Мурыгина не было в заявке, потому что другие игроки были

Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Олега Знарка и его команду — с победой. Было одинаковое количество большинства, но они забили, а мы — нет. Старались, пытались спасти игру. Почему Мурыгина не было в заявке? Другие были», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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