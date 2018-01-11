Знарок: переживаю за игроков СКА, которые поедут на Матч звёзд

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Локомотивом» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая игра, думаю, нам таких матчей не хватает. Игра, как в плей-офф. Нам повезло, мы забили в большинстве. Создали ряд моментов, которые могли реализовать. Но к сожалению… Двигаемся дальше. Конечно, переживаю за игроков, которые поедут на Матч звёзд», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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