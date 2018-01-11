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Дубль Кручинина помог «Трактору» уверенно обыграть «Слован»

Хоккей

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер челябинского коллектива Павел Францоуз, отразивший 31 бросок по своим воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 21:00 МСК
Слован
Братислава
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Кручинин (Якуценя, Полыгалов) – 18:18 (5x5), 0:2 – Кручинин (Якуценя, Полыгалов) – 31:18 (5x5), 0:3 – Бэйлен (Виделль) – 44:34 (5x4)

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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