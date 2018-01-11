Дубль Кручинина помог «Трактору» уверенно обыграть «Слован»

В Братиславе местный «Слован» потерпел поражение в матче с челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Ник Бэйлен и Алексей Кручинин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер челябинского коллектива Павел Францоуз, отразивший 31 бросок по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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