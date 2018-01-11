Крикунов: переживал, хватит ли сил игрокам «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги выигранной встречи с «Витязем» (5:1).



«Для нас это была пятая игра через день. Я переживал, хватит ли сил. Но ребята настроились, вышли, хорошо отыграли первый период. Правда, первые два гола забили те, кто не играл предыдущий матч. Удачно забили первый. Наверное, это и предопределило результат. Хотя второй период проиграли. Хорошо, что собрались на третий, благодарен ребятам за эту игру», — приводит слова Крикунова официальный сайт «Витязя».

«Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»