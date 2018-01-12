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«Каролина» прервала 5-матчевую победную серию «Вашингтона»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Каролины» отличились Джордан Стаал (32-я минута), Виктор Раск (51) и Себастьян Ахо (59). За «Вашингтон» гол забил Ларс Эллер (37). Российские нападающие «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 21 минуту 55 секунд и 18 минут соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 12 секунд.

Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Стаал – 31:33 (4x5), 1:1 – Эллер (Оши, Юус) – 36:05 (5x5), 1:2 – Раск – 50:54 (6x5), 1:3 – Ахо (Линдхольм) – 58:31 (en)

Видео гола Эллера можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

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