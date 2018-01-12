«Каролина» прервала 5-матчевую победную серию «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Каролины» отличились Джордан Стаал (32-я минута), Виктор Раск (51) и Себастьян Ахо (59). За «Вашингтон» гол забил Ларс Эллер (37). Российские нападающие «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 21 минуту 55 секунд и 18 минут соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 12 секунд.

Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в пять матчей.

Видео гола Эллера можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».