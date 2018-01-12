Панарин забил шикарный гол, обыграв трёх соперников

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 1:3.



Единственный гол «мундиров» забил Артемий Панарин, для него эта шайба стала 12-й в сезоне. В третьем периоде при игре в большинстве Панарин получил шайбу в своей зоне, ворвался в зону атаки, обыграл трёх соперников, вышел на бросковую позицию перед воротами и с неудобной руки послал шайбу в сетку.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

События дня НХЛ. «Надеемся и молимся». «Тампа» потеряла ведущего защитника В то же время, Панарин забил очень красиво, а Овечкин жонглировал шайбой.

Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.