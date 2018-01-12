«Тампа» — «Калгари»: Хедман не смог продолжить матч после удара коленом

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман получил травму в матче с «Калгари Флэймз», который завершился со счётом 1:5.



Во втором периоде Хедман столкнулся колено в колено с нападающим «Калгари» Гарнетом Хэтэуэем при борьбе у борта и сразу покинул площадку, удерживая равновесие на одной ноге. Он досрочно завершил встречу. После игры главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что о серьёзности травмы пока неизвестно, Хедман должен в ближайшее время пройти медицинские тесты.

Хедман является ведущим защитником «Тампы» и третьим бомбардиром НХЛ среди игроков своего амплуа (33 очка в 44 играх).

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.