Василевский пропустил 5 шайб с 24 бросков в матче с «Калгари»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение в матче с «Калгари Флэймз» со счётом 1:5.



Вратарь «молний» Андрей Василевский пропустил пять шайб с 24 бросков, но не был заменён.



Россиянин четвёртый раз в сезоне пропускает не менее пяти шайб. Он пропускал пять раз в двух матчах с «Флоридой Пантерз» 7 и 30 октября, а также шесть шайб в игре с «Оттавой Сенаторз» 6 января.



Василевский является лучшим голкипером НХЛ по количеству побед (27), матчам на ноль (6) и вторым – по коэффициенту надёжности (2,18) и проценту отражённых бросков (93).

События дня НХЛ. «Надеемся и молимся». «Тампа» потеряла ведущего защитника В то же время, Панарин забил очень красиво, а Овечкин жонглировал шайбой.