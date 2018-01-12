НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

НХЛ назвала трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось три матча.

Первой звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, который забил гол и сделал передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1).



Второй звездой стал голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, который отразил 44 броска в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).



Замыкает тройку вратарь «Каролины Харрикейнз» Скотт Дарлинг, который отразил 27 бросков и помог своей команде обыграть «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:1.

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