Российская и китайская команды проведут матч на госгранице на льду Амура

На границе Китая и России состоится хоккейный матч между командами Амурской области и китайского округа Цицикар. Матч пройдёт на государственной границе, которая проходит по реке Амур, специально для этого на льду реки установили хоккейную площадку.



Готовить площадку для его проведения начали 3 января. Всю работу проводили российские специалисты. Они установили коробку, залили ледовое поле, установили трибуны, а также тёплые палатки для игроков. Сотрудники МЧС постоянно мониторят толщину льда в районе площадки, сейчас она составляет от полуметра до метра. Для зрителей на берегу Амура будет организована прямая трансляция игры на большой экран, а также бесплатное угощение горячей кашей и чаем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



Мероприятие состоится 14 января, турнир будет состоять из двух частей. Сначала детские команды сыграют один 10-минутный период, затем взрослые хоккеисты проведут три периода по 10 минут.