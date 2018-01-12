Лобурь: перед полуфиналом ЖМЧМ есть волнение, но сборная России верит в себя

Нападающий женской молодёжной сборной Мария Лобурь рассказала о подготовке к полуфиналу молодёжного чемпионата мира с командой Швеции. Турнир проходит в Дмитрове, встреча начнётся в 19:30 мск.



«На тренировке уделили основное внимание атаке: розыгрышу, броскам. С утра на раскатке разберём спецбригады, большинство-меньшинство. Настроение отличное. Конечно, есть небольшое волнение, всё-таки впереди полуфинал. Но мы верим в себя.

У Швеции хорошая команда, но нам по силам победить их. Просто, наверное, в первом матче с ними на групповом этапе каждой хотелось забить самой, в итоге действовали не единым целым, а каждая сама по себе. В предстоящей встрече исправим ошибки. Важно не брать игру на себя и быть внимательнее», — цитирует Лобурь пресс-служба ФХР.