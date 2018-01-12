Чудинов: слухи, что я бил женщину, – бред, такое мог написать только мерзавец

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов в интервью «Чемпионату» прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о конфликте на новогоднем корпоративе клуба. Как сообщалось, Михаил Фисенко избил Андрея Стася, а Чудинов ударил его жену. Причиной конфликта стало то, что Стась отказался выступать против бывшего главного тренера Андрея Скабелки.



— Какие выводы команда сделала после матча с «Сибирью»?

— Главный вывод: нужно играть до конца и не расслабляться. Любая ошибка может стоить победы. Мы вели за семь минут до конца встречи 2:1, перебросали соперника, но не смогли реализовать свои моменты. Настрой был отличный, и у нас почти все получилось. Обидно так проигрывать, но это будет нам хороший урок на будущее, который еще больше сплотит команду.



— В последние дни ходят слухи о происшествии на новогоднем корпоративе «Авангарда»…

— Я слышал про этот откровенный бред. Поднять руку на женщину? Я даже представить себе такого не могу. Это мог написать только отъявленный мерзавец. Откровенная ложь была написана про меня и моих товарищей, все это тиражируется прессой и это очень неприятно. Мы все работаем одной командой, у нас у всех нормальные отношения, я общаюсь с Андреем Стасем так же, как и со всеми остальными парнями в команде. Не надо верить откровенной лжи, которая порочит репутацию меня и моих товарищей по команде, и которую распространяют люди с совершенно понятными целями. И в конце скажу одно — наша команда едина и мы реально будем биться за наш клуб и наших болельщиков.

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