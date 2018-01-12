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Мезенцева: в раздевалке можем послушать Бузову, после неудачной игры пореветь

Хоккей

Нападающий женской молодёжной сборной Алёна Мезенцева рассказала, что происходит в раздевалке женской команды.

«В мужском хоккее и скорости повыше, и силовые приёмы постоянно. Зато у нас всё намного более эмоционально: радость, грусть, можем, например, пореветь после неудачной игры.

В женской раздевалке ничего особенного не происходит. Болтаем, общаемся, можем включить музыку, взбодриться, Ольгу Бузову, например. Иногда можем повеселиться, но всё в меру», — цитирует Мезенцеву пресс-служба ФХР.

В 19:30 мск начнётся полуфинальный матч женского молодёжного чемпионата мира между Россией и Швецией.

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