Мезенцева: в раздевалке можем послушать Бузову, после неудачной игры пореветь

Нападающий женской молодёжной сборной Алёна Мезенцева рассказала, что происходит в раздевалке женской команды.



«В мужском хоккее и скорости повыше, и силовые приёмы постоянно. Зато у нас всё намного более эмоционально: радость, грусть, можем, например, пореветь после неудачной игры.



В женской раздевалке ничего особенного не происходит. Болтаем, общаемся, можем включить музыку, взбодриться, Ольгу Бузову, например. Иногда можем повеселиться, но всё в меру», — цитирует Мезенцеву пресс-служба ФХР.

В 19:30 мск начнётся полуфинальный матч женского молодёжного чемпионата мира между Россией и Швецией.