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Савицкис — о скандале с «ведьмаком»: недопустимо, чтобы Латвией управляли черти

Хоккей

Председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал ситуацию с болельщиком клуба Юрисом Петерсоном, которому запретили посещать матчи в образе ведьмака. Болельщики «Динамо» поддержали Юрчика и на одном из последних матчей демонстративно покинули фан-сектор.

«Я не понимаю, почему такая маленькая проблема взлетела до государственного уровня. СМИ делать больше нечего? Если с ведьмой решит пойти фан-клуб, мы создадим новый. Непозволительно, чтобы Латвией управляли ведьмы и черти», — цитирует Савицкиса Delfi.

Или будь лосем, или иди отсюда. В рижском «Динамо» полный ведьмак
Провальная селекция, полупустые трибуны и последнее место в таблице, а виноват болельщик в маске.
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