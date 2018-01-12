Савицкис — о скандале с «ведьмаком»: недопустимо, чтобы Латвией управляли черти

Председатель правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал ситуацию с болельщиком клуба Юрисом Петерсоном, которому запретили посещать матчи в образе ведьмака. Болельщики «Динамо» поддержали Юрчика и на одном из последних матчей демонстративно покинули фан-сектор.



«Я не понимаю, почему такая маленькая проблема взлетела до государственного уровня. СМИ делать больше нечего? Если с ведьмой решит пойти фан-клуб, мы создадим новый. Непозволительно, чтобы Латвией управляли ведьмы и черти», — цитирует Савицкиса Delfi.

Или будь лосем, или иди отсюда. В рижском «Динамо» полный ведьмак Провальная селекция, полупустые трибуны и последнее место в таблице, а виноват болельщик в маске.