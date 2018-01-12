Назаров: переговоры с «Нефтехимиком» по новому контракту на завершающей стадии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с клубом. Назаров возглавляет команду первый сезон, нижнекамцы занимают четвёртое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 50 матчах.

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«Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года. Сейчас ведутся переговоры по новому контракту, могу сказать, что они находятся на завершающей стадии. Обговариваем конечные пункты. Я рад, что в клубе хотят продолжить со мной сотрудничество. Благодарен руководству «Нефтехимика» за доверие. Основная задача – не зацикливаться на контракте, а больше думать о своей работе. Я– один из самых опытных тренеров, работающих в КХЛ. Чем больше думаешь о своей работе, тем лучше.

Как обстоят дела в плане клубного бюджета на следующий год? Это и есть переговорный процесс. Хочется, чтобы на следующий год было движение в сторону увеличения, а не уменьшения. Мы хотим, чтобы график шёл вверх. Многие ребята в этом сезоне играют за копейки по хоккейным меркам. Ребята выступают неплохо, им нужно добавлять. Каждого хоккеиста, которого я подержал в руках, хочу оставить на следующий год. Если человек привык к моей системе, то его не надо переучивать», — сказал Назаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Андреем Назаровым читайте на «Чемпионате» в субботу, 13 января.

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