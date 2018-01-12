Бурк: у сборной Канады есть характер, мы будем неудобным соперником на ОИ

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк рассказал, чем руководствовался при формировании состава на Олимпиаду.
«Мы хотели собрать команду, против которой будет очень сложно играть. На Олимпиаду приедут талантливые команды, будет давление, связанное с большой значимостью турнира, но мы хотели, чтобы у нас было то, что мы называем канадским характером.
У нас мобильная оборона, мастера в нападении, есть габаритные игроки, но самое главное, у каждого в составе есть характер, это позволит нам играть так, как это присуще канадцам, и быть очень неудобным соперником», — цитирует Бурка Sportsnet.
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Канадцы призывают не шутить о составе сборной, а проявлять к ней уважение. Даже если эти игроки мало кому знакомы.