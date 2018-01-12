Знарок установил рекорд СКА по скорости достижения первых 100 побед

Победа над «Локомотивом» стала для тренера Олега Знарка 100-й во главе СКА в чемпионатах России, информирует официальный сайт клуба.

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Знарок быстрее всех тренеров в истории СКА сумел добраться до этой отметки – ему потребовался всего 121 матч. 84 победы при немецком тренере санкт-петербургский клуб одержал в основное время, ещё по 8 побед – в овертайме и в серии буллитов.



Кроме того Знарок стал четвёртым тренером, выигрывавшим 100 матчей с клубом. Первое место по победам со СКА занимает Борис Михайлов (234), на втором месте располагается Николай Пучков (193), тройку лучших замыкает Барри Смит (114).



Олег Знарок возглавляет СКА с лета 2016 года. Со своим предыдущим клубом, московским «Динамо», специалист одержал 176 побед в 269 матчах.