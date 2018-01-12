Капризов — о безголевой серии: надо дальше работать, тогда всё придёт

Нападающий ЦСКА, участник Матча звёзд-2018 Кирилл Капризов поделился ожиданиями от звёздного уик-энда КХЛ.

«Мне очень понравилось на прошлом Матче звёзд. Болельщики хорошо меня приняли, сейчас, надеюсь, всё получится не хуже. Конечно, следил за недавним молодёжным чемпионатом мира. Болел за пацанов. Не думал, есть там стержневой игрок или нет. Хотел, чтобы они как можно лучше отыграли чемпионат мира. А чего не хватило – лучше спросить у главного тренера.

В последнее время не забиваю, безголевая серия. Понятно, что от меня ждут голов. Я разговаривал и с Игорем Валерьевичем Никитиным, и сам думаю об этом. Надо дальше работать, тогда всё придёт. Нужно перебороть этот момент, всё будет хорошо», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Капризов забросил одну шайбу в последних 12 матчах, текущая безголевая серия форварда составляет пять игр.