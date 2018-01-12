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Ялонен: МВЗ доставит больше удовольствия, если хоккеисты будут играть на победу

Хоккей

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился ожиданиями от работы на Матче звёзд КХЛ, на котором он возглавит сборную дивизиона Боброва.

«Большая честь – быть приглашённым на Матч звёзд, вне зависимости от того, игрок ты или тренер. Это стало сигналом, что мы в «Йокерите» делаем хорошую работу, что мы успешны на льду. Поездка в Астану – награда, и я этим доволен. Я был на Матчах звёзд КХЛ дважды – в Челябинске и в Братиславе. Мне очень нравится атмосфера на таких мероприятиях, она расслабленная, и там присутствуют лучшие игроки.

Когда я раньше бывал на таких мероприятиях, мы всегда играли в формате «пять на пять», поэтому сейчас будет интересно посмотреть на изменения, ведь будем играть «три на три». Считаю, что сейчас игроки серьёзнее отнесутся к матчу, в противном случае нас всё время будут ждать только выходы один на один или стремительные переходы к атаке.

Для начала хочу поговорить с подопечными и спросить, как они хотят играть. Я знаю, что матчи принесут много веселья и болельщики смогут насладиться зрелищем. А мне как тренеру игра доставит намного больше удовольствия, если хоккеисты захотят побороться за победу. Надеюсь, игроки постараются. Я тренировал Илью Ковальчука и Дмитрия Калинина раньше, а сейчас, например, тренирую Сами Лепистё. Они все были капитанами или ассистентами капитанов в моих командах – вот вам, пожалуйста, уже несколько лидеров прямо сейчас.

Девушки-телеведущие на тренерской лавке? У меня никогда не было помощника-женщины, поэтому будет очень интересно. Мы соберёмся вместе с ней и поговорим о ролях в штабе. Я уверен, что у Натальи Кларк тоже будут идеи. Она точно будет вовлечена. В прошлые разы на Матчах звёзд у нас было по три тренера, поэтому нам с Натальей теперь нужно будет больше поработать", — приводит слова Ялонена официальный сайт КХЛ.

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