ЖМЧМ: стал известен состав сборной России на полуфинал со Швецией

Женская молодёжная сборная России объявила состав на полуфинальный матч чемпионата мира с командой Швеции. Игра начнётся в 19:30 мск.
На предварительном этапе команды уже пересекались между собой. Сборная Швеции нанесла поражение команде России (2:0).
Фахрутдинова (Третяк);
Орлова — Проворова, Александрова — Братищева — Белоглазова,
Понятовская — Медведева, Маркова — Пестова — Лучникова,
Савонина — Головкина, Буданова — Мезенцева — Лобурь,
Кулагина — Цацына, Шкалёва — Якубиева — Серова.
В первом полуфинале турнира сборная США со счётом 4:3 Б победила команду Канады.
США победили Канаду в полуфинале женского молодёжного чемпионата мира