ЖМЧМ: стал известен состав сборной России на полуфинал со Швецией

Женская молодёжная сборная России объявила состав на полуфинальный матч чемпионата мира с командой Швеции. Игра начнётся в 19:30 мск.

На предварительном этапе команды уже пересекались между собой. Сборная Швеции нанесла поражение команде России (2:0).

Фахрутдинова (Третяк);

Орлова — Проворова, Александрова — Братищева — Белоглазова,

Понятовская — Медведева, Маркова — Пестова — Лучникова,

Савонина — Головкина, Буданова — Мезенцева — Лобурь,

Кулагина — Цацына, Шкалёва — Якубиева — Серова.

В первом полуфинале турнира сборная США со счётом 4:3 Б победила команду Канады.