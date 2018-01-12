Брызгалов: Лундквист — самый крутой вратарь, против которого довелось сыграть

Известный российский голкипер Илья Брызгалов рассказал о лучших хоккеистах НХЛ, против которых ему довелось сыграть, будучи игроком лиги.

«Самый сильный бросок? Вы удивитесь, сколько ребят могут бросать со скоростью больше 150 километров в час. Обычно мы слышим такие имена, как Здено Хара, Пи Кей Суббэн, Ши Уэбер, но я был впечатлён броском Маркуса Сканделлы. Однажды в тренировочном лагере он бросил от синей линии, и я даже не понял, как она залетела, шайба просто застряла в воротах.



Думаю, больше всего проблем мне доставил Джо Павелски, забил мне больше всех голов. У него всегда получалось забивать мне. Я всегда думал: «Боже, шайба опять у него, наверное, он забьёт».



Самый крутой вратарь – Хенрик Лундквист. Когда я играл в «Филадельфии Флайерз», мы часто встречались с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он играл потрясающе, особенно пару лет назад, когда был моложе и быстрее», — сказал Брызгалов в эфире программы Shooting the Bryz на Sportsnet.