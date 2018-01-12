Мамбеталиев — о МВЗ: нужно залить ворота цементом, чтобы остановить Мозякина

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, на котором специалист возглавит сборную дивизиона Чернышёва.

«Жду, что мы устроим для всех любителей хоккея настоящий праздник. Жду, что все игроки будут играть с лёгким азартом, с удовольствием, получать кайф от всего происходящего и играть на зрителя красиво, результативно. Знаете, ведь каждый из хоккеистов себя любит, а на Матче звёзд можно показать себя во всей красе, и как обводить можешь, и как забивать. По большому счёту — сделать то, что во время игр чемпионата не всегда выходит, тут ведь больше свободы. А лично для меня это как подарок, аванс на будущее. Хотелось бы поблагодарить руководство КХЛ за такую возможность и опыт.

В сборной нашего дивизиона очень хорошие хоккеисты лиги, приятно будет с ними работать. Определённые задумки есть, но зачем о них распространяться?

Как нейтрализовать Мозякина? Нужно поставить барьеры, а неприкрытые места в воротах заложить кирпичами и залить цементом. Разберёмся в ходе игры. А вообще, сделаем так, чтобы это он думал, как нейтрализовать наших нападающих и отрабатывать в обороне», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Сергей Мозякин — рекордсмен Матчей звёзд КХЛ по заброшенным шайбам.