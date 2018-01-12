ЖМЧМ-2018: самые яркие моменты полуфинального матча Россия — Швеция

Женская молодёжная сборная России уступила команде Швеции в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тре крунур».

Ни золота, ни битвы с США. Женская «молодёжка» не смогла войти в историю Россиянки уступили в полуфинале сборной Швеции и поборются за бронзу с Канадой.

Первый период матча получился безголевым. Счёт в игре был открыт только на 31-й минуте матча, когда Жозефина Боувенг в большинстве вывела шведскую сборную вперёд. Российской команде удалось отыграться в середине третьего периода усилиями Илоны Марковой, реализовавшей большинство на 49-й минуте матча. Однако ничейный счёт на табло продержался недолго. Спустя две минуты Йенни Антонссон вновь вывела шведок вперёд, оказавшись самой расторопной на российском пятачке. В оставшееся время матча сборной России спасти игру не удалось.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на канале ФХР в YouTube.