Стал известен минимальный срок восстановления вратаря «Колорадо» Варламова

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов пропустит ещё минимум две недели из-за травмы нижней части тела, информирует обозреватель «Денвер Пост» Ник Гроук. В клубе надеются, что хоккеист восстановится к паузе на Звёздный уик-энд НХЛ, который состоится 28-29 января.

Голкипер «Колорадо» Варламов получил травму в игре с «Виннипегом»

Варламов получил травму в начале января в игре с «Виннипег Джетс». Гроук отмечает, что у Варламова вновь выявлены проблемы с пахом, которые мучают вратаря на протяжении всей его карьеры.

В этом сезоне российский голкипер «лавин» одержал 13 побед в 26 матчах при коэффициенте надёжности 2,87 и проценте отражённых бросков 91,2.