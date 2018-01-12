Итоги дня в ВХЛ: 5-я подряд победа «Нефтяника» и 5-е подряд поражение «Рубина»

12 января в Высшей хоккейной лиге состоялось шесть матчей.
«Торос» на домашнем льду уступил «Торпедо» УК со счётом 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 4
1:1, 0:0, 1:3
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Бусаров (Грязев, Лукин) – 05:05 (5x5), 1:1 – Метальников (Шин, Рымарев) – 06:07 (5x5), 1:2 – Метальников (Шин, Рымарев) – 44:02 (5x5), 2:2 – Лукин – 51:55 (5x5), 2:3 – Игнашин (Шин, Рымарев) – 55:39 (5x5), 2:4 – Игнашин (Далёйсен) – 59:35 (en)
«Молот-Прикамье» в овертайме вырвал победу у «Сарыарки» — 4:3 ОТ. В ходе матча гостям удалось отыграться со счёта 0:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
4 : 3
2:0, 1:3, 0:0, 1:0
Сарыарка
Караганда
1:0 – Ерохин (Кутугин, Абрамов) – 07:04 (5x4), 2:0 – Петров (Загидуллин) – 19:58 (4x5), 3:0 – Попов (Андриянов, Епимахин) – 21:37 (5x5), 3:1 – Зиазов (Первышин, Ердаков) – 26:47 (5x4), 3:2 – Поляков – 30:22 (5x5), 3:3 – Поляков (Булатов, Валицкий) – 35:32 (5x5), 4:3 – Петров – 61:48 (5x5)
«Ижсталь» на домашнем льду потерпела поражение в матче с «Зауральем» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
1 : 3
0:0, 0:2, 1:1
Зауралье
Курган
0:1 – Железков – 34:29 (5x5), 0:2 – Сандер (Дюкарев, Ольшанский) – 38:56 (5x5), 1:2 – Федин (Никифоров) – 43:50 (5x5), 1:3 – Кротиков (Рехтин) – 46:12 (5x4)
«Рязань» на своём льду проиграла «СКА-Нева» со счётом 2:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 19:00 МСК
ХК Рязань
Рязань
2 : 3
1:0, 0:3, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Кудрявцев (Алексеев, Щербов) – 04:30 (5x4), 1:1 – Квартальнов (Гребенщиков, Чуркин) – 24:42 (5x5), 1:2 – Толузаков (Кныжов) – 30:04 (5x4), 1:3 – Толузаков (Александров, Орлович-Грудков) – 35:14 (5x4), 2:3 – Воробьёв (Прохоров, Ипатов) – 47:49 (5x5)
«Нефтяник» одержал сухую победу над «Рубином» — 3:0. Хозяева одержали пятую подряд победу, а гости потерпели пятое подряд поражение.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Воеводин (Хапов, Гильманов) – 00:42 (5x5), 2:0 – Арбузов (Насыбуллин) – 37:02 (5x5), 3:0 – Хапов (Воеводин, Гильманов) – 56:30 (en)
«Буран» на домашнем льду крупно проиграл «Динамо» СПб — 1:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2018, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
1 : 5
0:0, 0:2, 1:3
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Панков (Орлов, Денежкин) – 20:12 (5x5), 0:2 – Чувиляев (Молодцов, Кудинов) – 38:23 (5x5), 0:3 – Раисов (Берлёв, Буханко) – 46:09 (5x4), 0:4 – Бирюков (Кондратьев) – 47:51 (5x5), 1:4 – Марковин (Сидляров, Ефремов) – 52:24 (5x4), 1:5 – Раисов (Орлов) – 55:08 (5x5)