Итоги дня в ВХЛ: 5-я подряд победа «Нефтяника» и 5-е подряд поражение «Рубина»

12 января в Высшей хоккейной лиге состоялось шесть матчей.

«Торос» на домашнем льду уступил «Торпедо» УК со счётом 2:4.

«Молот-Прикамье» в овертайме вырвал победу у «Сарыарки» — 4:3 ОТ. В ходе матча гостям удалось отыграться со счёта 0:3.

«Ижсталь» на домашнем льду потерпела поражение в матче с «Зауральем» — 1:3.

«Рязань» на своём льду проиграла «СКА-Нева» со счётом 2:3.

«Нефтяник» одержал сухую победу над «Рубином» — 3:0. Хозяева одержали пятую подряд победу, а гости потерпели пятое подряд поражение.

«Буран» на домашнем льду крупно проиграл «Динамо» СПб — 1:5.