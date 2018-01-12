Стал известен срок восстановления защитника «Тампы» Виктора Хедмана

Главный защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман выбыл из строя на срок от трёх до шести недель из-за травмы нижней части тела, сообщает обозреватель Tampa Bay Times Джо Смит. Таким образом, хоккеист пропустит Звёздный уик-энд НХЛ, который состоится в Тампе 28-29 января.

«Тампа» — «Калгари»: Хедман не смог продолжить матч после удара коленом

Шведский защитник получил травму в матче с «Калгари Флэймз», который завершился со счётом 1:5. Во втором периоде Хедман столкнулся колено в колено с нападающим «Флэймз» Гарнетом Хэтэуэем при борьбе у борта и сразу покинул площадку, удерживая равновесие на одной ноге. Он досрочно завершил встречу.



Хедман является ведущим защитником «Тампы» и третьим бомбардиром НХЛ среди игроков своего амплуа (33 очка в 44 играх).



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.