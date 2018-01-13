Три очка Михайлиса помогли «Номаду» победить «Шеффилд» в Континентальном кубке

В Минске стартовал финальный раунд розыгрыша Континентального кубка. Во втором матче игрового дня казахстанский «Номад» уверенно победил британский «Шеффилд Стилерз» — 5:1. Главным героем матча стал нападающий Никита Михайлис, набравший 3 (2+1) очка за результативность.
«Номад» — «Шеффилд Стилерз» — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
1:0 — Яковлев (Петухов, Асетов, 01:51)
2:0 — Гурин (Михайлис, Гребенщиков, 23:48)
3:0 — Михайлис (Гурин, Лакиза, 41:58)
4:0 — Асетов (Пелевин, 42:48)
5:0 — Михайлис (Гребенщиков, 48:34)
5:1 — Нэйли (Вальдикс, 54:54)
В первом матче игрового дня местная «Юность-Минск» сломила сопротивление итальянского «Риттен Спорт» (2:1).
Два очка Плотникова помогли «Юности» обыграть «Риттен» в Континентальном кубке